Raskinuli Teodora Džehverović i Matic Rebec: Presudila ova njegova odluka?

Izvor: Instagram/ teodoradzehverovic/screenshot

Pjevačica Teodora Džehverović i košarkaš Matic Rebec navodno su stavili tačku na emotivnu vezu, a glavni krivci za kraj ljubavi su razdaljina, obaveze i rijetko viđanje, piše Informer.

Matic je nedavno potpisao ugovor sa klubom u Kini, gde se preselio i započeo novu profesionalnu epizodu, dok je Teodora u jeku ljetnje turneje, koja je vodi po gradovima širom Balkana.

"Više nisu uspjeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu, i jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali od kada je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo", tvrdi izvor blizak paru za domaći medij.

"Teodora je slaba na sporiste, ali baš sa njima joj najteže uspijevaju veze. Pjevačica je, i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i rijetko viđanje su presudili", zaključuje naš sagovornik.

Podsjetimo, poslednji put su viđeni zajedno kada je Matic došao u Beograd i prisustvovao Teodorinom nastupu na Ušću. Tada su izgledali srećno i zaljubljeno, ali izgleda da su to bili poslednji dani njihove veze.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Teodorom kako bismo provjerili ove informacije, ali se pjevačica nije javljala na broj poznat redakciji.