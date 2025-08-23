logo
Teodora Džehverović proživljava pakao na granici sa Hrvatskom: Momentalno se oglasila, uputila javni apel

Autor Đorđe Milošević
0

Teodora se oglasila sa granice i apelovala na narod da vode računa i potraže alternativne pravce.

Teodora Džehverović proživljava pakao na granici sa Hrvatskom Izvor: Instagram/maticrebec/printscreen

Pjevačica Teodora Džehverović objavila je snimak iz automobila i upozorila sve koji planiraju put ka Hrvatskoj da izbjegavaju granicu Batrovci.

Na snimku se jasno vide kilometarske kolone vozila koje čekaju na granici, a Teodora je savjetovala putnike da koriste alternativne prelaze.

"Ljudi, ako ste se uputili ka Hrvatskoj, nemojte ići na glavnu granicu (Batrovci), jer je gužva nenormalna, ovo nikad nisam vidjela“, napisala je Teodora.

Haos širom Srbije

Kako se može vidjeti na kamerama AMSS-a na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj, zabilježene su velike gužve. Vozila čekaju i do osam sati, a situacija se, sudeći po svemu, još ne stabilizuje. Međutim, zadržavanja nisu zabilježena samo na Batrovcima, već i na drugim graničnim prelazima.

