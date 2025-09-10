Snajka Teodore Džehverović se guši u suzama: Morala da napusti Srbiju, spomenula roditelje i ćerku

Adriana Kadar nije mogla da sakrije emocije.

Izvor: Youtube printscreen/ Adriana Kadar

Brat Teodore Džehverović, Sava, i njegova supruga Adriana Kadar proveli su dva mjeseca u Srbiji sa svojim porodicama. Njih dvoje su se prije godinu dana preselili u Dubaji sa svojom ćerkom Doroteom. Sada je Adriana objavila snimak u kome prikazuje kako je izgledao odlazak iz Srbije, a u jednom momentu .

Pogledajte fotografije Adriane Kadar:

Kako navodi Adriana njoj je najteže palo to što su se njeni roditelji veoma vezali za unuku Doroteu.

"Sada kako se pakujemo nek knedla u grlu mi stoji. Svaki put se pitam da li radimo pravu stvar. Ja se nadam da se će iskristalisati jednog dana i da ćemo znati šta treba da radimo. Za sada nas vodi unuštnji osjećaj da treba da grabimo dok imamo tih mogućnosti. Ako se ikada budem vratila u Srbiju to će biti zato što mi fale mama i tata. Znam da su se oni mnogo vezali za Doroteu i da će im mnogo faliti. Pogotovo što smo živjeli ovdje. Zbunjena sam i uvek su pomiješane emocije", rekla je Adriana Kadar na svom Jutjub kanalu.

Ona je potom prikazala kako je izgledalo pakovanje za Dubaji, a naglasila je da put dobro prošao, ali da je potrebno vrijeme ćerki da se prilagodi promjeni.

Preselili se zbog poslovne ponude

Podsjetimo, u oktobru 2024. godine Adriana se oglasila na svom profilu kada se preselila sa porodicom u Dubaji i podijelila video sa porodicom:

"Stigli smo! Naša prva šetnja promenadom koju smo toliko čekali Još uvjek se upoznajemo sa krajem, gdje se šta nalazi ali ono što smo mogli da primijetimo je da je ovaj kraj odličan za porodice sa djecom a to je upravo ono što smo željeli Duga promenada, parkovi, igrališta, tiho i čisto. Pogled na Dubai Skyline. Pritom kraj koji se tek razvija i koji će tek biti centar Dubaija. Iako nikad nismo bili ovdje ranije, nešto nas je navelo da avantura baš ovdje krene", napisala je Adriana u svojoj objavi.

Majka Save Džehverovića je medijima otkrila da su se njen sin i supruga "spakovali i otišli preko noći", zbog poslovne ponude.

"Još ne možemo Teodora i ja da dođemo sebi. Iznenadna odluka, dobra prilika, to nisu mogli da propuste. Otišli su sa bebicom u Dubai da žive i rade. Mi smo navikli na njega, on nam je nekako ta muška figura u porodici uvjek bio, osloni se čovjek na njega, kako ćemo bez njega, ne znam, teško nam je. Odoh posle kod Teodore da se malo tješimo, oni su bili vezani, stan do stana živjeli. Nedostajaće nam svo troje. Sava će raditi u jednoj agenciji za nekretnine, Adriana će čuvati bebu, ne brinem se, snaći će se, ali mnogo mi nedostaju", rekla je Goca za "Alo".