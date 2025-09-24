"Sve pare bi mi pokupio": Pričali da je pobjegla s bakšišem od 17.000 eura, a živjela s mužem dvije nedelje

Pjevačica Tea Bilanović otkrila da je bila u braku šest mjeseci, ali da je s mužem živjela samo dvije nedelje

Izvor: Youtube printscreen/ AmiG Show

Pjevačica Tea Bilanović, koja je nedavno otkrila da je bivšem momku pjevala na svadbi, ispričala je da je bila u braku kada je imala 21 godinu.

"Ja sam se udala u 21. godini i razvela sam se nakon šest mjeseci zvanično. Živeli smo dvije nedelje zajedno. Nije mi bilo teško, sve to je bilo na brzinu, to je bila avantura. Iz družbe smo ušli u vezi, onda i u brak. Udala sam se u crvenoj haljini. Lakše je da se razvedeš nego da raskineš vezu. Nismo dijelili ništa, da jesmo sve bi mi pokupio. Ja sam bila finansijer", rekla je Tea.

Pobjegla s tezge sa 17.000 eura bakšiša

Tea je nedavno ispričala kako je optužena da je pobjegla sa slavlja sa 17.000 eura.

"Pjevali smo u lokalu kada je jedan dečko došao sa prijateljima. Prišli smo kod njih da im sviramo. Počeli su da daju bakšiš, a nedugo zatim pojavila se čitava familija tog momka. Svi su se veselili i sve je bilo super", počela je pjevačica u emisiji "Amidži šou" i nastavila:

"U jednom momentu, čujem da neko govori: "Treba da se vrati ovaj bakšiš". Kada sam to čula, sa novcem sam otišla iza kuhinje. Vidjela sam da se pravi frka, pa sam htjela da izbjegnem to i taman da izbrojim novac. Prošla sam iza, našla sam neka vrata i ugasila svijetlo, da bih onda majku od tog dečka čula kako hoda i govori: "Opila je mog sina i ukrala mu sve pare", rekla je Tea i poručila:

"Niko vas ne tjera da dajete novac".

(Telegraf, MONDO)