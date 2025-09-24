logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sve pare bi mi pokupio": Pričali da je pobjegla s bakšišem od 17.000 eura, a živjela s mužem dvije nedelje

"Sve pare bi mi pokupio": Pričali da je pobjegla s bakšišem od 17.000 eura, a živjela s mužem dvije nedelje

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Tea Bilanović otkrila da je bila u braku šest mjeseci, ali da je s mužem živjela samo dvije nedelje

Pričali da je pobjegla s bakšišem od 17.000 e Izvor: Youtube printscreen/ AmiG Show

Pjevačica Tea Bilanović, koja je nedavno otkrila da je bivšem momku pjevala na svadbi, ispričala je da je bila u braku kada je imala 21 godinu.

"Ja sam se udala u 21. godini i razvela sam se nakon šest mjeseci zvanično. Živeli smo dvije nedelje zajedno. Nije mi bilo teško, sve to je bilo na brzinu, to je bila avantura. Iz družbe smo ušli u vezi, onda i u brak. Udala sam se u crvenoj haljini. Lakše je da se razvedeš nego da raskineš vezu. Nismo dijelili ništa, da jesmo sve bi mi pokupio. Ja sam bila finansijer", rekla je Tea.

Pobjegla s tezge sa 17.000 eura bakšiša

Tea je nedavno ispričala kako je optužena da je pobjegla sa slavlja sa 17.000 eura.

"Pjevali smo u lokalu kada je jedan dečko došao sa prijateljima. Prišli smo kod njih da im sviramo. Počeli su da daju bakšiš, a nedugo zatim pojavila se čitava familija tog momka. Svi su se veselili i sve je bilo super", počela je pjevačica u emisiji "Amidži šou" i nastavila:

"U jednom momentu, čujem da neko govori: "Treba da se vrati ovaj bakšiš". Kada sam to čula, sa novcem sam otišla iza kuhinje. Vidjela sam da se pravi frka, pa sam htjela da izbjegnem to i taman da izbrojim novac. Prošla sam iza, našla sam neka vrata i ugasila svijetlo, da bih onda majku od tog dečka čula kako hoda i govori: "Opila je mog sina i ukrala mu sve pare",  rekla je Tea i poručila:

"Niko vas ne tjera da dajete novac".

 (Telegraf, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tea Bilanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ