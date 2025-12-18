"Zarađivala sam po 1.000 dolara dnevno": Stanija otkrila čime se bavila u Americi, kupila kuću na Floridi

Stanija Dobrojević progovorila je o svojim nekretninama i zaradi.

Starleta i bivša rijaliti učesnica Stanija Dobrojević godinama živi na relaciji Srbija-Amerika, te na Instagramu pokazuje život na visokoj nozi, te je poznato da je kupila kuću, kao i stan u rodnoj Rumi. Jednom prilikom otkrila je kako je zaradila prvih 100.000 dolara.

"Prvi stan sam imala djevojački u Novom Sadu, a majka je najsrećnija bila kada sam odlučila da kupim stan blizu njih u Rumi. Taj stan sam uzela od 'Zadruge 2' i prodala sam taj stan u Novom Sadu. Sada imam stan od 120 kvadrata. Ne bih o ciframa, koliko god da je koštalo, to je sada moj dom", pričala je Stanija.

Dobrojevićeva je kupila i kuću na Floridi, koju još uvijek nije otplatila.

"Tamo su kuće preskupe, od 300.000 najjeftinija do više miliona. Tamo uzmeš na kredit, koji možeš da otplaćuješ godinama. Tamo živim u Nju Džerziju u kući, a firma mi je u Majamiju", jasna je bila ona.

Ona je kao mlada otišla za Ameriku, a svojevremeno je ispričala šta je bio njen prvi posao tamo.

"Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. Prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Mi smo tamo samo radili i posle par mjeseci pogledaš koliko imaš na računu i bude šok. Sebi sam tada rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Jer kada sam radila prve takse, pa zaradiš kao 45, 50.000 mjesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu svijeta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto i najviše sam para trošila na putovanja. Za to ne žalim", rekla je bila Stanija Dobrojević ranije za "Kurir".

O Hju Hefneru

Inače, starleta je bila i u kući Hju Hefnera, o čemu je jednom pričala.

"Hefner je jedan fin dekica, sitan i star, ali je pravi džentlmen i djevojke ga obožavaju. 'True Hollywood Story', Hjuova objavljena biografija, kao i objavljenje knjige pojedinih zečica, potrvrđuju da je mit istinit. Bio je sa najljepšim djevojkama svijeta dok ga nije izdala 'snaga'! Mada, ženi se u junu sa 24-godišnjakinjom, neka im je sa srećom! Do kraja godine trebalo bi da se zna koja djevojka će biti srećnica i dobiti naslovnu stranu američkog 'Plejboja".

