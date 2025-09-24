logo
Influenserka Anja Bla se preselila u Dubai: Godišnje plaća 32.000 eura, a pogledajte šta je dobila za te pare (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Anja Bla preselila se Dubai, a pratiocima na Instagramu ponosno je pokazala svoj novi stan.

Influenserka Anja Bla se preselila u Dubai: Godišnje plaća 32.000 eura, a pogledajte šta je dobila za te pare (Video) Izvor: Instagram/anjablaa

Influenserka Anja Bla objavila je na društvenim mrežama da je napustila Srbiju i da se skućila na egzotičnoj destinaciji - u Dubaiju.

Na društvenoj mreži Instagram je objavila da se njen stan nalazi u novoj zgradi u kojoj niko nije živio, i iako nekretnina u njenom posjedu i dalje nije opremljena, Anja je pokazala pratiocima kako izgledaju terasa i kuhinja.

 Terasa iznosi 13 kvadratnih metara sa nestvarnim pogledom na plažu i grad.

"Spavaća soba nije mnogo velika, ali ima poprilično veliki orman u koji mi je bilo bitno da mogu da stavim stvari", rekla je Anja pratiocima, i dodala da se u okviru kompleksa gdje se nalazi stan, tu su i teretana, i bazen, ali i dvorište.

Izvor: Instagram printscreen / anjablaa

Anja je progovorila i o ciframa i priznala koliko ju je ovo luksuzno zadovoljstvo koštalo.

"Moj stan košta 140.000 dirhama, to je 32.500 eura godišnje, što na mjesečnom nivou izađe oko 2.700 eura. Plus, ima da se plati 5% provizije agenciji, 5% se daje za depozit, 5% se isto plaća taksa državi, tako da je još otišlo 15%. To sve na kraju izađe oko 37.000".

(Kurir, MONDO)

Tagovi

anja bla

