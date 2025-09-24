logo
"Napredovala je, ali kao plesačica": Isprozivao Teu Tairović u emisiji, koleginica odmah reagovala

Autor Dragana Tomašević
0

Dragan Stojković Bosanac nije štedio riječi kada je pričao o nekadašnjoj učesnici takmičenja Zvezde Granda Tei Tairović.

"Napredovala je, ali kao plesačica": Isprozivao Teu Tairović u emisiji, koleginica odmah reagovala Izvor: Instagram / tea_tairovic

Gostujući u emisiji Amidži šou, Bosanac je dobio pitanje da li smatra da je Tea Tairović postala najveća zvijezda od onih koji su se takmičili dok je on bio u žiriju. Na ovo pitanje je dao odgovor kao iz topa.

"Ona najveća zvijezda? Ona je jako napredovala igrački, ali pjevački nije uopšte. Nisam ni na jednom koncertu čuo napredak", oštar je bio Bosanac.

Na ove riječi nije ostala imuna Viki Miljković koja je imala potrebu da odmah odgovori Bosancu.

"Tea je napredovala pjevački u odnosu na to kada je bila u takmičenju, kada sam ja bila u žiriju. Ona jako radi na sebi i napredovala je",  naljutila se Viki na riječi Bosanca.

Pogledajte:

"Đorđe David je propao i nepismen"

Dragan Stojković Bosanac se prije nekoliko dana, na snimanju Pinkovih zvezda, oglasio i povodom izjave Đorđa Davida "da ga ne poznaje".

"A ko je on? Takmičari treba da se takmiče, a ne znam što bi mene razočaralo ako su tamo bolji a ovdje lošiji. Ne vidim smisao toga, valjda će njima biti lakše da pokažu... On je propali, nepristojan, nepismen, što bi mene nervirala konkurencija".

(Blic, MONDO)

