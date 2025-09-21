logo
"Dara je bila u piću i nije imala jasnu svest šta govor": Vesna Đogani progovorila o sukobu sa koleginicom

Autor Ana Živančević
0

Pevačica Vesna Đogani osvrnula se na komentar Dare Bubamare.

Vesna Đogani progovorila o sukobu sa koleginicom Izvor: MONDO Uroš Arsić, Youtube printscreen/ AmiG Show

Pevačica Dara Bubamara, kao i Vesna i Đole Đogani, nedavno su se sreli na jednom muzičkom festivalu, gde je došlo do manjeg nesporazuma među njima. Naime, kako se pisalo, Vesna i Đole naljutili su se kada je Dara stala da prva daje izjavu za medije.

Ipak, Vesna Đogani demantovala je te spekulacije.

"Nije to istina. Videla sam dramu,ali bez razloga. Mi smo imali konferenciju, trajalo je 10 minuta i kada je došlo do dela da dajemo pojedinačne izjave, ja sam bila umorna, išlo mi se kući. I uopšte nije bio problem ko će prvi da da intervju, okej, mi smo svi kolege...", rekla je pevačica.

Na pitanje da li je videla Darinu izjavu tim povodom: "To je samo ljubomora", ona je odgovorila:

"Nju je novinar pitao što se Đole Đogani naljutio, ali nije se Đole naljutio", rekla je Đogani i dodala:

"Pa neka bude zvezda koliko hoće, meni to nije važno, niti mi smeta, mislim da je svako od nas poseban. Ona ima hitove, a to ko je veća ili manja zvezda, i ko je zvezda, a ko nije, tu nema priča. Videla sam to. Dara ume da bude brzopleta, nije loša, nije ni videla, ni čula, već je bila u priči i piću i nije imala jasnu svest šta govori. Nisam se uvredila, taman posla".

Otkrila je šta misli zbog čega se kolege kače za nju i Đoleta.

"I na njega se kače, ne znam, valjda nas mnogo vole. Između ljubavi i mržnje je tanka linija".

