Oglasio se Grand: Poznato kada počinje emitovanje nove sezone "Zvezda Granda"

Takmičenje "Zvezda Granda" još malo startuje na malim ekranima.

Produkcija "Zvezda Granda" oglasila se na na Instagramu i objavila da će emitovanje ovog popularnog takmičenja početi 20. septembra. U glavnom žiriju ove sezone naći će se: Ceca Ražnatović, Dara Bubamara, Snežana Đurišić, Đorđe David, Dragan Kojić Keba i Ana Bekuta. Pored glavnog žirija, emisija će imati i produkcijski žiri koji čine direktor "Granda" Goran Šljivić i voditelj Voja Nedeljković.

"Najgledaniji muzički šou "Zvezde Granda" vraća se na male ekrane i donosi uzbuđenje kakvo samo ovo takmičenje može da priredi. Najbolji na estradi ponovo će sjedeti u stolicama žirija i birati najbolje među talentovanim kandidatima iz čitavog regiona. Publiku očekuju spektakularni nastupi, emotivne priče i borba za prestižnu titulu koja menja živote. Zvezde Granda godinama važe za najpopularniji šou program, a nova sezona obećava još više iznenađenja, smijeha, emocija i nevjerovatnih muzičkih trenutaka. Spremite se, jer ove jeseni zvijezde se vraćaju! Od 20. septembra svake subote od 21 čas budite uz Prvu televiziju i vaš omiljeni šou!", glasi njihovo saopštenje.

Dara je nova članica

Dara Bubamara je u odličnom raspoloženju stigla na snimanje druge emisije nove sezone “Zvezda Granda”. Dara je sa okupljenim medijskim ekipama je sumirala utiske, ističući da je već prvog dana snimanja bilo nesuglasica između nje i Dragana Kojića Kebe.

"Bilo je svašta, ludilo. Bilo je malo sa Kebom varnica, ali to nije ništa strašno. Ovo je baš obaveza, ustala sam u pola 10 da bih se sredila do 14 časova, ali Bože moj, sve se isplati. Ja iz kuće ne volim da izađem nesređena, javna si ličnost, moraš biti sređen", kaže Dara

