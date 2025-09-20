Darin sin sa 13 počeo da zarađuje, za dan uzme 390 dolara: Ovo mu je donosilo brdo para, pjevačica ne krije ponos

Dara Bubamara svojevremeno se pohvalila da njen sin zarađuje igrajući igrice na internetu.
Sin Dare Bubamare, Konstantin Kesić, počeo je da zarađuje još kao dečak. On je zaradio dosta novca igrajući igrice preko interneta, o čemu je Dara ranije pričala za Kurir.
Tada je istakla da joj ne traži novac za džeparac, ali i da je određenu sumu prebacio na njen račun.
"On već sa 13 godina zarađuje, neverovatno ali zarađuje mami. Danas mi je poslao poruku da je preko igrica zaradio 390 dolara i da će mi staviti na karticu. Ja sam rekla hvala sine", rekla je Dara za Kurir.
Odnos s bivšim mužem
Tada je ispričala i da sa bivšim suprugom Milanom Kesićem ima sjajan odnos.
"Milan i ja jako lepo funkcionišemo, 99 odsto bračnih parova ne živi dobro kao nas dvoje, iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu", rekla je.
