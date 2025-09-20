logo
Darin sin sa 13 počeo da zarađuje, za dan uzme 390 dolara: Ovo mu je donosilo brdo para, pjevačica ne krije ponos

Autor Marina Cvetković
0

Dara Bubamara svojevremeno se pohvalila da njen sin zarađuje igrajući igrice na internetu.

Darin sin sa 13 počeo da zarađuje, za dan uzme 390 dolara Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Sin Dare Bubamare, Konstantin Kesić, počeo je da zarađuje još kao dečak. On je zaradio dosta novca igrajući igrice preko interneta, o čemu je Dara ranije pričala za Kurir.

Tada je istakla da joj ne traži novac za džeparac, ali i da je određenu sumu prebacio na njen račun.

"On već sa 13 godina zarađuje, neverovatno ali zarađuje mami. Danas mi je poslao poruku da je preko igrica zaradio 390 dolara i da će mi staviti na karticu. Ja sam rekla hvala sine", rekla je Dara za Kurir.

Odnos s bivšim mužem

Tada je ispričala i da sa bivšim suprugom Milanom Kesićem ima sjajan odnos.

"Milan i ja jako lepo funkcionišemo, 99 odsto bračnih parova ne živi dobro kao nas dvoje, iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu", rekla je.

Evo kako on izgleda:

