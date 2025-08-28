logo
Đole i Vesna Đogani pobijesnili zbog Dare Bubamare: Nezapamćeni skandal u Beogradu, napustili konferenciju

Autor Đorđe Milošević
Dara je ignorisala situaciju, te je sve vrijeme uživala u svom koktelu i kratko izustila samo ove riječi.

Đole i Vesna Đogani pobijesnili zbog Dare Bubamare Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Danas su se na konferenciji za štampu povodom festivala Dragi Bravo okupili mnogi poznati, a među njima se našla i Dara Bubamara.

Pjevačica se prva obratila medijima, što je naljutilo Vesnu i Đoleta Đoganija, te su se odmah pokupili i otišli.

Dara je ignorisala situaciju, te je sve vrijeme uživala u svom koktelu i kratko poručila:

"Znate onu moju pjesmu što ide: "To je samo ljubomora". Mora da se pomiri sa tim da sam ja zvijezda. Ja sam došla da ispoštujem. Ljubomora nije dobra inače", brutalna je bila Dara.

Izvor: Kurir/ Mondo

