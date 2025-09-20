Kako izgleda stan Kristijana i Kristine? Nakon skandaloznog raskida palo pomirenje, sada pokazali gdje žive

Kristina Spalević i Kristijan Golubović ponovo blistaju u ljubavi.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević, nakon turbulentnog raskida, odlučili su da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu. Kristijan trenutno živi sa Kristinom i njihovo dvoje djece, a na najnovijem snimku može se vidjeti kako on pegla veš dok Kristina radosno pjeva.

Video objavljen na Instagramu oduševio je pratioce Spalevićeve i jasno pokazao da je njihov odnos danas više nego dobar.

"Svaka sličnost sa stvarnim likovima je namerna", napisala je Kristina.

"Nikada me nije fizički maltetirao"

Kristina je prije nekoliko dana otkrila kako je izgledala veza sa Kristijanom i istakla da je nikada nije fizički maltretirao.

"Ja već imam video koji sam krenula da snimam prekjuče ili juče, u kom sam se isplakala kao kiša, a ne da bi me drugi sažaljevali, da bi pravila od sebe socijalni slučaj, nego da ostavim u amanet mojoj djeci i svim ženama koje prolaze kroz isto, postoje žene koje umru u tom odnosu i koje se nikad ne iščupaju."

"Nikada neću lagati i reći da je Kristijan Golubović mene fizički maltretirao, ali bolje da jeste, jer bih ovako samo ostala u odnosu u kom bi bila ugnjetavana. Čućete sve dokumentovano, sve dokazano, nema laži, nema prevare i ne bih pravila ovaj cirkus, danima ćutim, sve će doći sad na red, zato što je mislio da ću da se plašim."