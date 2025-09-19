Šok preokret, Kristijan došao kod Kristine, ona otkrila: "Ja sam njega udarila, bio je na blok listi 3 dana"

Kristina Spalević je iznenadila sve kada je rekla da je Kristijan Golubović sada ponovo kod nje u stanu.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević nedavno su raskinuli vezu, a od tada su počeli da iznose prljav veš iz svoja četiri zida.

Mnogi misle da je to sve zapravo samo marketinški trik, a Kristina je iznenadila sve kada je rekla da je Kristijan sada ponovo kod nje u stanu.

"Ovo će biti moja prva i poslednja ispovijest, jer mi se život iz dana u dan okreće. Kristijan je trenutno u mom stanu i čuva našu djecu. On je meni bio na blok listi tri dana, ali su nas zvali iz vrtića da dođemo po dijete, i ja sam ga bijesno zvala da ode po sina, i on je pokušao da priča sa mnom tada. Na jedan sekund sam mu povjerovala, jer ne padam na suze, ali imam previše klipova, i koliko god sam htjela da ih izbacim ipak nisam izbacivala jer sam osjećala da to nije kraj" rekla je Kristina Spalević i dodala:

"On mene nikada nije udario, dok ja na njega jesam. On je meni drobio mnogo i vršio psihičko nasilje. Ja sam njemu govorila da me ne degradira kao majku nikada, jer mu to nikada neću oprostiti. On je učestvovao u gajenju svoje djece i te kako, i za to moram da ga pohvalim. Ja sam bila ljuta jer nisam stvarala porodicu da se ona sruši, već dajem sve od sebe da se to produži. Ja sam dobra žena i neću iznevjeriti žene, ali ću poslednji put platiti dug za svoju djecu. Ja sam gledala moje dijete kako sjedi u ćošku kod vrata dva sata i traži tatu, a to je momenat koji jako zaboli. Mi smo imali svađe pred djecom, ali oni su bili mali i nisu mogli da razumiju. Ovo nije moja šansa Kristijanu Goluboviću već šansa mojoj djeci", rekla je Kristina Spalević za "Red Tv".

