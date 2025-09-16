"Kristijan je planirao da me kidnapuje i ubije": Mina Vrbaški iznijela jezive tvrdnje u prenosu uživo (Video)

Učesnica rijalitija Elita 9 Mina Vrbaški, koja se prepucavala sa Golubovićem preko medija pre ulaska u kuću u Šimanovcima, tvrdi da je "Kristijan Golubović htio da je kidnapuje"

Deveta sezona Pinkovog rijalitija Zadruga - Elita, izazvala je veliku pažnju javnosti i prije nego što je počela. Jedna od učesnica koja je intrigirala javnost je Aleksandra Babejić, nekadašnja učesnica Farme koja je navodno kriva za rastanak Kristine i Kristijana Golubovića. Tokom jedne emisije Aleksandra je govorila o tome kako je došlo do razlaza pomenutog para, a u sve se umiješala i Mina Vrbaški, koja se druži sa Kristinom Spalević, čemu se Golubović protivio.

Mina je tokom emisije, dok je Babejićka govorila, ustala i optužila je da je "ona sve zakuvala", a potom iznijela šok tvrdnju:

Aleksandra se potom pravdala kako ona nije umiješana u to, a svađa se nastavila do ranih jutarnjih časova.

