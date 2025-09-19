Priznala da je udarila Kristijana, sad i da su opet zajedno: Kraj drame s Golubovićem, svi osudili Kristinu

Kristina Spalević se oglasila na mrežama zbog brojnih osuda na vijest da se pomirila s mužem Kristijanom Golubovićem

Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Kristijan Golubović i Kristina Spalević poslednjih nedelja su "tema broj 1" zbog raskida i javnih svađa u kojima su iznosili prljav veš iz svog braka.

Iako su njihovi fanovi očekivali da će se cela priča završiti razvodom, Kristijan i Kristina su se pomirili, zbog čega je bivša učesnica rijalitija naišla na osude javnosti.

Kristina se sada oglasila na Instagramu i otkrila zašto je pristala da zajedničkom životu da još jednu šansu, a njenu objavu prenosimo u cjelosti:

"Život nije crno-bijeli film. Svi donosimo odluke iz srca, iz ljubavi, slabosti, iz želje da djeca odrastaju uz oba roditelja. Da, naišla sam na osudu. Znam da se neki osjećaju iznevjereno. Ali ništa ovde nije gluma, ja sam samo žena koja se bori i uči. Djeca nisu razlog da ostajemo u toksičnom odnosu, ali jesu razlog da damo sve šanse. l da se ne kajem jednog dana, znajući da nisam sve probala", napisala je Kristina i dodala:

"Nemam očekivanja, živim trenutak i vodim i vas kroz njega, a Bog i vreme će pokazati šta je ispravno. Na kraju krajeva, ljudi smo".

"Nije me udario, ja sam njega"

Kristina je ranije, gostujući na Red televiziji, pričala o nasilju koje je doživjela.

"On mene nikada nije udario, dok ja njega jesam. On je meni drobio mnogo i vršio psihičko nasilje. Ja sam njemu govorila da me ne degradira kao majku nikada, jer mu to nikada neću oprostiti. On je učestvovao u gajenju svoje djece i te kako, i za to moram da ga pohvalim. Ja sam bila ljuta jer nisam stvarala porodicu da se ona sruši, već dajem sve od sebe da se to produži. Ja sam dobra žena i neću iznevjeriti žene, ali ću poslednji put platiti dug za svoju djecu. Ja sam gledala moje dijete kako sjedi u ćošku kod vrata dva sata i traži tatu, a to je momenat koji jako zaboli. Mi smo imali svađe pred djecom, ali oni su bili mali i nisu mogli da razumiju. Ovo nije moja šansa Kristijanu Goluboviću već šansa mojoj djeci", rekla je Kristina Spalević za "Red Tv".