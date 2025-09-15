Kristijan nakon optužbi da je ženi prijetio ubistvom: "Slala je drugom intimne snimke"

Kristina Spalević otkrila je da joj je Kristijan Golubović više puta uputio prijetnje smrću, naglasivši da će uskoro javno podijeliti kompletnu istinu o njihovom odnosu. Sada se oglasio i on.

Danima se strasti između Kristijana Golubovića i supruge Kristine Spalević ne smiruju. Nakon njegovog izalska i pobjede na Farmi, stvari su krenule po zlu. Kristijana je razbjesnila Kristinina izjava da joj je prijetio ubistvom, pa je razvezao jezik o navodnim video-snimcima koje je, prema njegovim riječima, slala drugom muškarcu.

Nakon što je Kristina iznijela jezive optužbe i izjavila da joj je bivši partner - Golubović prijetio ubistvom, on se oglasio u "Premijeri - vikend specijalu" i demantovao njene tvrdnje, otkrivajući detalje iz njihove veze koji do sada nisu bili poznati javnosti.

"Izgubio sam 12 do 15 kilograma za kratko vrijeme. Ušao sam u porodični život i prepustio se tim čarima. Hrani i ljepoti porodičnog života. Zato sam se ugojio. Sad se spremam za meč s Vukom Mobom, jako me mori ova situacija s Kristinom. Iznosi prljav veš, evo molim je da prestane to da radi. Sad priča da sam ubica i to..." počeo je Kristijan pa nastavio:

"Odgovornost imamo oboje, ali Kristina je prva povukla nogu jer me je ostavila nenajavljeno. Samo je uzela stvari i otišla. Zaboravila je na sva djela, a hvata se nekih riječi. Imamo predivnu porodicu ne znam šta je s njom. Svađali smo se, aj da stanemo, imamo dvoje divne djece. Ja sam mašina i za novac i za šou biznis. Gdje može da nam bude bolje ako nismo zajedno? Kontradiktorna je. Rekla je da je nikad nisam maltretirao fizički, a sad joj prijetim ubistvom. Ljudi se svađaju svakodnevno na način koji izgleda kao da neko nekom prijeti ubistvom. A to je samo jedna psovka kojom se svi služe."

Kristijan je zatim otkrio da je Spalevićeva pisala drugom muškarcu, kao i to da joj je pronašao video-snimak kako nepoznatog momka poziva na poljubac.

"Mene je Kristina vrijeđala najgore na svijetu. Ja njoj mogu sve da oprostim sem prevare, jer je volim više od života. Nije me prevarila, ali sam našao polu-intimne poruke u njenom telefonu s nekim likom iz njene prošlosti. Snimala mu se i slala. Rekla mi je da je tu pogriješila, ali njen moderan mozak izgleda smatra da je to normalano da nekom čestita Božić, a taj da odgovori da bi je poljubio, a ona njemu da bi to bilo lijepo", rekao je Golubović u "Premijeri - vikend specijalu".