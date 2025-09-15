Kako izgleda prvi Kristijanov sin kog su htjeli da ubiju na rođenju: Golubović ga čipovao, priznao ga nakon 20 godina

Golubović je tokom boravka u rijalitiju "Farma" otvorio dušu o svom prvom nasljedniku, otkrivši da je sina priznao tek nakon 20 godina

Kristijan Golubović poslednjih nedelja je glavna tema javnosti nakon što se saznalo za krah njegovog odnosa sa Kristinom Spalević, naročito nakon što je ona otkrila na mrežama da joj je bivši partner navodno i prijetio ubistvom.

Ona je rekla i da je željela da svoje sinove poštedi iznošenja "prljavog veša", ali da je sada primorana da iznese svoju stranu priče. Inače, Kristijan ima i još jednog sina, iz prvog braka, Lazara, kog je spomenuo u par navrata, a za kog je priznao, tokom učestvovanja u rijalitiju "Zadruga" da ga je priznao tek nakon 20 godina.

Naime, kada se Lazar rodio 1994. godine Kristijanov život bio je u opasnosti pa su on i Lazarova majka Danijela odlučili da zbog djetetove sigurnosti, u izvodu iz matične knjige rođenih ne bude upisano Kristijanovo ime.

"Dok sam bio u zatvoru zakačio sam se sa jednom jakom familijom, napao sam dva brata. Jedan od njih je poginuo i oni su govorili da ja stojim iza toga. Onda je taj neki Leka, brat ovog što je poginuo, dao riječ da će da mi se osvetiti preko sina. Nije znao kako se sin zove i preziva, ali je rekao da će ga naći i ubiti. Oni su vidjeli da meni zlato, pare, vile ne znače ništa, pa su riješili da udare tamo gdje najviše boli. Zbog toga sina nisam priznao, stavili su na ime oca crtu, kao da ga nema. Ostao je Lazar Đukić, a ja sam svima govorio da mi se sin zove Luka, pa Stefan samo da bi ih zbunio".

"Tada sam smanjio i krug prijatelja, ali kada bi me neko pitao šta je sa Lazarom i Danijelom govorio bih da žive malo u Engleskoj, malo u Americi i da ih slabo viđam, a ustvari su bili u mom gnijezdu. Čak smo Lazaru na ruku stavili onaj prvi silikonski čip da bismo u svakom trenutku znali u metar gdje se nalazi", priznao je Golubović.

Tašta branila unuku da priča o ocu?

Stoga je Golubović prije nekoliko godina, prije ulaska u "Farmu" otišao u opštinu i priznao očinstvo. Njegov sin nije htio da se eksponira u medijima dok mu je otac boravio u rijalitiju, da ne bi imao dodatne probleme u kući. Naime, Kristijanova bivša tašta Branislava, koja je dobila starateljstvo nad Lazarom poslije smrti ćerke Danijele, navodno je tada zabranila unuku da priča o ocu.

Ipak, Lazar nikad nije krio da ima drugarski odnos sa tatom, kao i da ga je posjećivao dok je bio u zatvoru.

Nedavno se i oženio

Lazar je prije godinu dana rekao sudbonosno "da" ljepšoj polovini Vanji Švabić. Njih dvoje zajedno su osam godina, a sada su svoju ljubav krunisali brakom. Oni su se prvo vjenčali u crkvi, a potom su svadbeno veselje nastavili u jednom restoranu. Slavlju su tada prisustvovali i Kristijan i Kristina.

Vanja Švabić je samo dvije godine mlađa od Lazara, a u vezi su još od 2016. godine. Na njihovim profilima na društvenim mrežama i te kako dijele svoje najljepše trenutke, najviše sa zajedničkih putovanja.

Pogledajte još njihovih fotografija:

