Poslije Emine oženio 20 godina mlađu: Bivša ga optužila da laže javnost, ovako Mustafa Sandal danas izgleda

Autor Marina Cvetković
0

Eminin i Mustafin brak završio se razvodom, a turski pjevač je vrlo brzo uplovio u novi

Poslije Emine oženio 20 godina mlađu Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Mustafa Sandal, bivši muž pjevačice Emine Jahović, s kojom ima dva sina, trenutno je u braku sa Melis, koja je od njega mlađa dvadeset godina.

Emina i Mustafa su imali turbulentan odnos poslije razlaza, pa su se dugo sudili, a ona je jednom prilikom pričala da je on slagao da ima finansijske probleme.

Prisjetimo se ovog para:

"Još se sudimo i nadam se da će pravda pobijediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega", kazala je Emina tad, prenosio je "Stori".

Mustafa se prije nekoliko godina skrasio kraj atraktivne Melis. Njegova draga je mlađa od njega čak dvije decenije, a sudeći po društvenim mrežama, gdje redovno dijele zajedničke fotografije, i te kako uživaju u ljubavi i djeluju zaljubljeno.

Sandal, koji ima 55 godina, i dalje fura momački imidž, pa ga često možemo vidjeti sa kačketima, bez brade.

Izvor: Instagram printscreen / mustafasandal24

"Ne kajem se što sam se razvela"

Emina je nedavno govorila o razvodu i navela da se sa Mustafom strast ugasila.

"Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su djeca u pitanju, jer možda bi željeli da se razvedu iz nekih glupih razloga", rekla je Emina tada.

"Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sam 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu...Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu kod nas se to nekako poremetilo. I prije nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga."

Pogledajte Emininu najnoviju transformaciju:

(Blic / MONDO)  

mustafa sandal Emina Jahović

