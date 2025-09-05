Emina je prije muzičke karijere vodila vremensku prognozu: Bila zaposlena kod poznate pjevačice, čije hitove svi pjevaju

Emina Jahović bila je voditeljka vremenske prognoze na jednoj televiziji.

Danas je Emina Jahović poznata kao uspješna pjevačica sa bogatom karijerom, ali malo ko zna čime se bavila prije nego što je zakoračila na muzičku scenu. Iako je više od 20 godina prepoznatljiva po emotivnom glasu i autentičnim tekstovima, njen profesionalni put počeo je daleko od reflektora, radila je kao voditeljka vremenske prognoze kod jedne koleginice s estrade. Upravo tada imala je priliku da upozna Dinu Merlina, što će kasnije imati veliki uticaj na njen umjetnički razvoj.

Ona je zapravo svoj prvi nastup imala na TV-u oprobavši se kao voditeljka vremenske prognoze. U to vrijeme su je mnogi smatrali najljepšom voditeljkom televizije Novi Pazar što joj je svakako laskalo.

Poznata pjevačica Elma Sinanović i njen pokojni suprug su u to vrijeme bili vlasnici jedne lokalne televizije, gdje je Elma imala priliku da podrži i druge mlade talente. Emina Jahović je upravo u to vrijeme započela svoj put u medijima, radeći kao voditeljka vremenske prognoze.

Ona je s osmijehom opisala Eminino prvo pojavljivanje na ekranu.

"Emina je bila najljepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Željela je uvijek da pjeva i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gdje su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba", otkrila je jednom prilikom folkerka Elma Sinanović, a Emina Jahović je kasnije sve potvrdila:

"Rado se sjećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života", rekla je Emina jednom prilikom.

