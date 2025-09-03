logo
Emina Jahović kakvu je do sada nismo vidjeli: Vatrenom bojom kose i tetovažom na ramenu zapalila mreže

Autor Marina Cvetković
0

Emina Jahović još jednom je pokazala da voli da eksperimentiše sa izgledom. Fanovi su izrazili oduševljenje njenom transformacijom u komentarima.

Emina Jahović kakvu je do sada nismo vidjeli Izvor: Instagram printscreen / yaemina

Poznata pjevačica Emina Jahović pokazala je na društvenim mrežama svoje novo izdanje. Ona je tokom karijere eksperimentisala sa frizurama, ali je mahom bila brineta, a sada je sve oduševila vatrenom crvenom bojom kose.

Za potrebe spota sa novog albuma Emina je nosila crvenu periku, a njeni fanovi oduševljeni su promjenom.

Pogledajte:

"Ovako ti je mnogo bolje", "Lutka", "Sve ti dobro stoji", poručivali su joj na Instagramu i Jutjubu.

Šokirala izdanjem na beogradskom aerodromu

Nasuprot novom izgledu, Emina je nedavno uslikana na beogradskom aerodromu, u pomalo neuglednom izdanju - bez šminke i frizure, a mnogima se činilo kao da se nije ni očešljala. Pjevačica je žurila na let, a usput je napravila pauzu da u pekari kupi hranu.

Evo kako je tada izgledala:

