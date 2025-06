"Muškarac je taj koji mora da donese sve": Emina Jahović poslije 7 godina otkrila zašto se razvela od Mustafe

Pjevačica Emina Jahović otkrila i da li se pokajala zbog razvoda od Mustafe Sandala, ali i zašto je tek poslije razvoda naučila da više poštuje muškarce

Izvor: Instagram printscreen / yaemina

Pjevačica Emina Jahović je poslije sedam godina otkrila zašto se razvela od turskog pjevača Mustafe Sandala.

"Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su djeca u pitanju, jer možda bi željeli da se razvedu iz nekih glupih razloga", rekla je Emina, a na pitanje voditelja da li su razlozi njenog razvoda braka bili "glupi", odgovorila:

"Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu kod nas se to nekako poremetilo. I prije nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga", objasnila je Emina, koja nakon razvod a muškarce doživljava na drugačiji način.

"Naučila sam poslije razvoda, kad sam ostala sama sa dvoje djece, da mnogo više poštujem muškarce. Oni su provajderi, od njih se očekuje da uvijek imaju. Recimo žena, ako je lijepa, ona se uda i sve stekne odjednom. Žena se uda i očekuje se da muškarac njoj pruži i da, on je provajder, ona je u kući, pazi na djecu, muškarac je taj koji mora da donese sve... Nije lako biti muškarac!", objasnila je Emina.

