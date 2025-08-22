Slavlje u domu Emine Jahović: Pjevačica se oglasila i uputila dirljivu poruku posebnoj osobi

Emina nije odoljela da ne podijeli dirljive trenutke sa svojim pratiocima na Instagramu.

Izvor: Instagram/ yaemina

Emina Jahović, poznata po svojoj ljepoti i muzičkom talentu, povremeno obraduje pratioce na Instagramu zanimljivim momentima iz privatnog života. Danas je imala poseban povod da se oglasi bilo je slavlje u porodici.

Naime, njena starija sestra Sabina obilježava rođendan, a tim povodom Emina joj je uputila emotivnu rođendansku čestitku. Uz lijepe reči, podijelila je i dirljivu porodičnu fotografiju na kojoj su Sabina i njihova majka.

Izvor: Instagram printscreen/ yaemina

"Moja prelijepa seko, želim ti najsrećniji rođendan. Neka te Bog čuva i pravi ti siguran put. Volim najviše", napisala je u emotivnoj poruci uz fotografiju.

Na slici se vidi kako njena starija sestra gasi svjećice na torti dok pored nje stoji njena i Eminina majka Sena.

Sudeći po fotografiji, uprkos daljini koja ih razdvaja budući da žive na različitim kontinentima sestre neguju blizak odnos.

Tajna mladolikog izgleda

"Da podijelim sa vama svoju dnevnu rutinu. Započnite dan jednim šumećim C vitaminom. Posle 20 minuta do pola sata svjež isceđen celerov sok sa jednim limunom, pola kašičice organske kurkume u prahu, pola kašičice organskog đumbira u prahu, jedna kašičica putera, u to sve stavite malo sveže mlevenog bibera, ljute mlevene paprike i malo himalajske soli kako biste aktivirali i pojačali dejstvo napitka. Sve to promiješajte i popijte. Ukoliko nemate celerov sok, počnite dan mlakom vodom i par kapi limuna, u to takođe možete dodati gore pomenute začine."

Pogledajte fotografije Emine Jahović sa sestrom: