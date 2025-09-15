Oni su miss i mister Elite 9: Iskusni rijaliti igrači odnijeli pobjedu nad mlađim učesnicima

Tradicionalno, na početku svake Elite biraju se najljepši i najljepša takmičarka. Evo ko je odnio krunu ove godine.

U žestokoj konkurenciji, sinoć su elitari ali i publika na mrežama odabrali najljepše takmičare "Elite 9".

Voditelj Darko Tanasijević nakon glasova stručnog žirija saopštio je ko je odnio najviše glasova. Pored mnogih novih lica, pobjedu su odnijeli iskusni rijaliti igrači Mina Vrbaški i Filip Đukić.

Uroš Stanić pomjerio je sve granice u takmičenju za mistera elegantnim odijelom zapalio je scenu, dok je na rukama imao duge nokte u pink boji.

Iako nije odnijela pobjedu, Maja Marinković je otkrila ko su za nju najlepše učesnice u Eliti 9. Pohvalila je izgled fitnes instruktorke Dušice, te udijelila komplimente na račun Mine Vrbaški da je jedna od najljepših djevojaka na našoj javnoj sceni.



