Aleksandra Nikolić ne ulazi u "Elitu 9": Upalila kameru i obratila se fanovima, sve zanima samo jedno

Aleksandra Nikolić u svom lajvu rekla je da neće ući u rijaliti.

Izvor: Instagram printscreen/alex_mima_official

Nedeljama unazad su svi brujali o ulasku Aleksandre Nikolić u "Elitu 9", ali to se neće večeras desiti. Iako su svi mislili da će se pojaviti u Šimanovcima, ona se oglasila na svom TikTok nalogu gde je otkrila da neće ući u Elitu 9.

Pogledajte kako izgleda Aleksandra Nikolić tokom lajva na TikToku:

Njen potez su svi komentarisali, a tokom lajva su je u komentarima sve vreme zatrpavali sa pitanjima šta se desilo i zbog čega je odlučila da ne uđe.

Pričalo se o detaljima ugovora Aleksandre Nikolić

Kako su pisali domaći mediji, u ugovoru koji je Aleksandra potpisala sa Pink televizijom, stoji da će ćerku viđati jednom mjesečno, ali i za rođendan i praznike. Ali to toga,izgleda, neće doći.

Pogledajte fotografije Aleksandre i Filipa:

Inače, Aleksandre se nedavno pomirila sa Filipom Carem. Kako je navela donijeli su odluku da oboje spuste loptu zbog ćerke Leone.

"Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vrijeme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mjesto svako dijete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati. Moja odluka je da dijete provede vrijeme sa stojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživjeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije", napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.