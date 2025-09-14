Da li je on najskuplji rijaliti igrač ikada u Srbiji? Asmin otkrio da ulazi u Elitu za astronomsku cifru

Tajna ugovora Asmina Durdžića trese Elitu 9.

Izvor: Pink/PrintScreen

Ulazak Asmina Durdžića u "Elitu 9" sinoć je sve iznenadio, a on je nedavno javno pričao i o svom honoraru u rijalitiju.

Ušao je u prvoj grupi takmičara sa Janjušem, Majom Marinković, Zoricom Marković i Miljanom Kulić.

Milena Kačavenda podigla je nedavno prašinu izjavom da će Asmin ući sa Stanijom u rijaliti, kojoj je ponuđena ogromna cifra, a Durdžić je potom otkrio za koju sumu novca bi na tako nešto pristao.

"Možda je mislila pošto Stanija ulazi da ću ući i ja. Zapravo, ušao bih za pola miliona eura", govorio je nedavno Asmin Durdžić, a da li je zaista ušao za ovu astronomsku cifru nije još uvjek poznato.

Htio da otvori farmu, pa ušao u rijaliti

Inače, nedavno su se pojavila informacije o Asminovom biznisu.

"Asmin je u poslednje vrijeme ozbiljno razmišljao o poslu kojim bi mogao da se bavi na duže staze, i zaključio je da je poljoprivreda prava stvar. Povjerio se prijatelju da hoće da otvori farmu, kupi stoku i pokrene proizvodnju mesa. Kaže da je to biznis koji uvjek ima potražnju, a on želi da napravi nešto veliko i ozbiljno" kaže sagovornik i dodaje da je Durdžić uveliko počeo sa realizacijom planova:

"Već traži ljude koji će čuvati životinje i baviti se svime oko njih, jer je svjestan da sam ne može da vodi farmu tog obima. Njegova ideja je da to bude stabilan i siguran posao, ali i iznenađenje za Staniju koja uskoro stiže iz Amerike. Uvjeren je da će je oboriti s nogu kada vidi šta je sve spremio", pričao je izvor.

Pogledajte kako je izgledala Dušica Jakovljević sinoć: