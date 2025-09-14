"Kombinacije imamo svi": Karleuša progovorila o novom partneru, spomenula i Duška

Jelena Karleuša otvoreno je govorila o svom privatnom životu.

Izvor: Youtube printscreen/Kurir

Pejvačica Jelena Karleuša kao gošća u emisiji "Premijera vikend specijal" govorila o raznima temama, ali se u jednom momentu dotakla svog turbuletnog ljubavnog života.

Ona je prokomentarisala svog bivšeg supruga Duška Tosića, pa navela da nije zaljubljena.

"Kada je riječ o mojoj privatnosti, sve je viđeno, svaki dio mog tijela, to više nije ni tabu. Moram da kažem da Duško nije mogao da prevaziđe neke stvari, ne mogu da kažem da ga razumijem, borila sam se da opstane sve zbog djece, ali mi danas nemamo kontakt.On je našoj djeci divan otac, ja jesam dijete razvedenih roditelja, i nisam željela da moja djeca budu ta, ali eto desilo se. Moram da kažem ženama da se ne bore za ljude koji ih ne vole kao što one vole njih. Moram da kažem da ja nemam novog partnera, nemam nikoga. Ne bih voljela da se zaljubim, ne smijem da gubim vrijeme na emocije koje poklanjam pogrešnim ljudima, a na silu da budem sa nekim neću, kombinacije imamo svi", rekla je ona.

Raskinula sa košarkašem

Podsjetimo, Jelena Karleuša odlučila je da raskine sa košarkašem Nikom Jovanovićem. Ona je odlučila da otvoreno govori o njemu i njihovom odnosu, a kako navodi Nikola joj je okrenuo leđa u jednom teškom momentu.

"Sjećate se one priče od ljetos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vrijeme zajedno, čovjek mi je napisao da 'Ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega' i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", napisala je Jelena Karleuša.

Pogledajte fotografije Nikole Jovanovića: