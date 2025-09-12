logo
"Ženi svojoj tako!": Karleuša van sebe od bijesa, urla iz petnih žila, snimak svađe isplivao u javnost

Autor Đorđe Milošević
0

Jelena je još prije snimanja istakla da će odnos sa reperom biti buran, ali nije ni slutila da sve može da ode ovoliko daleko.

"Ženi svojoj tako!": Karleuša van sebe od bijesa, urla iz petnih žila, snimak svađe Izvor: Tiktok/Printscreen/rumukoli

Na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do žestokog sukoba između pjevačice Jelene Karleuše i repera Dragomira Despića Desingerice, što je odmah izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama.

Snimanje je tek počelo, ali je među članovima žirija izbila prava drama. Despićevim ponašanjem Karleuša je bila toliko iznervirana da je odlučila da prekine snimanje.

Prema snimcima koji su osvanuli na mrežama, atmosfera u Pinkovom studiju u Šimanovcima bila je izuzetno napeta. Desingerica nije prestajao da pravi probleme, a kulminacija je nastala kada je Karleuša zatražila obustavu snimanja zbog njegovog nedoličnog ponašanja.

"Ovo možeš da radiš sa svojom ženom, ali neću to trpjeti ovdje!", poručila je Jelena Despiću, naglasivši da će ubuduće svaki put kada Desingerica bude nepristojan zaustaviti snimanje.

Problem je nastao jer je Despić više puta upadao u kadar i prilazio Jeleninoj stolici, prekidajući njeno izlaganje. Karleuša je otvoreno pokazala nezadovoljstvo i jasno poručila da neće tolerisati takvo ponašanje tokom rada na setu.

Podsjetimo, pevačica je još prije početka snimanja "Pinkovih zvezda" otkrila da njen odnos sa Desingericom nije nimalo lak, opisujući ga kao pravi "horor", ali je dodala da ima plan kako da ga kontroliše i izbjegne potencijalne sukobe.

