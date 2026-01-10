Prilikom adaptacije duža strana uz ulicu je produžena u skladu sa saglasnošću AD Plantaže, koja je dobijena nakon dugog perioda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad Podgorica saopštio je da je odlučan da stane na kraj problemima naslijeđenim iz perioda prethodne DPS vlasti, a flagrantan primjer bezakonja je, kako ističu, kanal Mareze koji je zatrpan i van funkcije.

Umjesto da se javnost fokusira na napore gradske uprave da riješi naslijeđene probleme, mediji su, navode iz Glavnog grada, prenijeli informacije o navodnom rušenju poligona u Donjoj Gorici i nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava.

“Igralište nije novoizgrađeno, već adaptirano po inicijativi građana ovog dijela grada. Godinama je teren bio van funkcije i nalazi se na zemljištu u vlasništvu Plantaža. Prethodne dimenzije bile su 15 × 30 m, a nakon intervencije širina je umanjena za jedan metar. Početkom naredne nedjelje počinju radovi na vraćanju terena u funkciju”, navode iz Glavnog grada.

Prilikom adaptacije duža strana uz ulicu je produžena u skladu sa saglasnošću AD Plantaže, koja je dobijena nakon dugog perioda. Teren će sada funkcionisati kao privremeni objekat, koji postoji već više od 15 godina, u gabaritima 14 × 30 m, dok se ne pronađe trajna lokacija za sportski teren.

Svi novi sportski poligoni u Podgorici realizuju se sistemski, po inicijativi građana preko Sekretarijata za sport. Procedura podrazumijeva podnošenje zahtjeva Sekretarijatu za sport, saglasnost nadležnih sekretarijata i izdavanje naloga od gradonačelnika, nakon čega Agencija za razvoj i izgradnju, Agencija za stanovanje i Putevi obezbjeđuju teren i izrađuju Glavni projekat.

“Glavni grad sistemski razvija sportske sadržaje na inicijativu građana, uz poštovanje urbanističkih planova i standarda bezbjednosti i funkcionalnosti. Primjeri planiranih novih poligona su Dajbabska Gora i Murtovina II”, zaključuje se u saopštenju.