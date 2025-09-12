logo
Sportista nakon raskida sa Karleušom napušta Srbiju: Pale teške reči, sada presijekao i donio odluku

Sportista nakon raskida sa Karleušom napušta Srbiju: Pale teške reči, sada presijekao i donio odluku

Autor Đorđe Milošević
0

Nikola se oglasio na društvenoj mreži Instagram.

Sportista nakon raskida sa Karleušom napušta Srbiju Izvor: Pritnscreen/Instagram

Pjevačica Jelena Karleuša stavila je definitivnu tačku na odnos sa košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim su je mediji povezivali već mjesecima.

Karleuša je nedavno odlučila da javno progovori o ovoj temi i otkrila da joj je, kako navodi, Nikola okrenuo leđa u veoma teškom životnom trenutku.

Sa druge strane, Jovanović se nije oglašavao povodom njihovog odnosa, ali je sada na svom Instagram profilu objavio video kojim je najavio odlazak iz Srbije.

Košarkaš je potpisao ugovor sa novim klubom u Francuskoj, a na društvenim mrežama dobio je brojne čestitke povodom ovog velikog profesionalnog koraka.

Pale teške riječi

Kako je navela, jedna rečenica dovela je do toga da ga zauvjek precrta iz svog života.

"Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vrijeme zajedno, čovek mi je napisao da ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega, i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu", rekla je Jelena Karleuša.

