Usklađivanje će se vršiti sa januarskom, majskom i septembarskom penzijom.

Izvor: MONDO

Iz Fonda PIO saopštili su da će se tokom ove godine sve penzije usklađivati, jer je završen period od dvije godine tokom kojih su minimalne penzije za veliki broj penzionera bile zamrznute.

Usklađivanje će se vršiti sa januarskom, majskom i septembarskom penzijom.

Prvo povećanje penzija očekuje se sa januarskom penzijom, koja će biti isplaćena 20. februara, a koliki će biti iznos i da li će doći do povećanja zavisi od parametara za usklađivanje koje dostavlja Monstat – kazali su “Danu” iz Fonda PIO.

Podaci Monstata biće poznati krajem januara, a najkasnije početkom februara znaće se tačan iznos povećanja penzija za sve korisnike.