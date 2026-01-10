Prema kontinuiranim mjerenjima koja sprovodi Vodovod i kanalizacija d.o.o., bilježi se trend postepenog smanjivanja vrijednosti mutnoće na vodoizvorištu Mareza.

Izvor: MONDO

Rezultati današnjih fizičko-hemijskih analiza vode iz distributivne mreže za potrošače snabdijevane sa C.S. Vučiji studenac pokazuju da su vrijednosti mutnoće smanjene i ispod propisanih graničnih vrijednosti. Svi ostali parametri su u okviru zakonom dozvoljenih granica, te je voda iz vodovodne mreže ispravna za piće, saopštili su iz Vodovoda i kanalizacije Podgorica.

“Iako je voda ispravna, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, kao mjera predostrožnosti preporučuje se prokuvavanje vode prije upotrebe, naročito za djecu, trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunim sistemom”, ističe se u saopštenju.