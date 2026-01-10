Iako su Sjedinjene Američke Države i druge svjetske sile ranije pozdravile primirje, kurdske snage odbile su da napuste posljednje uporište u Šeik Maksudu. Zbog toga je sirijska vojska pokrenula kopnenu operaciju kako bi ih protjerala.

Sirijska vojska objavila je da je uspješno pretražila okrug Šeik Maksud u Alepu, signalizirajući da je preuzela kontrolu nad područjem koje su ranije držale kurdske snage, nakon što privremeni prekid vatre nije uspio da okonča višednevne sukobe u gradu.

Nasilje u Alepu produbilo je jednu od ključnih linija raskola u Siriji, jer obećanje predsjednika Ahmeda al-Šarea da će ujediniti zemlju pod jednim liderom nakon četrnaestogodišnjeg rata nailazi na otpor kurdskih snaga koje sumnjičavo gledaju na njegovu islamističku vladu.

Sirijska vojska jutros je saopštila da je pretraživanje okruga završeno, ali da se neki kurdski borci još uvijek kriju. Kurdske snage negirale su da je vlada zauzela Šeik Maksud i istakle da još uvijek pružaju otpor. Rojtersovi reporteri u gradu nisu čuli znakove sukoba.

Prema informacijama sirijskih bezbjednosnih izvora, neki kurdski borci, uključujući komandante i njihove porodice, tajno su prevezeni na sjeveroistok zemlje, dok je oko 300 boraca odlučilo da ostane i nastavi borbu.

Ilham Ahmad, šef odjeljenja za spoljne odnose kurdske administracije, pozdravio je dogovor o „sigurnom premeštanju boraca iz Šeik Maksuda“ u istočnu Siriju, ali javnog potvrđivanja potpunog povlačenja nije bilo.

Preuzimanje Šeik Maksuda okončalo bi kurdsku kontrolu nad dijelom Alepa koju su držali još od izbijanja rata 2011. godine. Kurdima i dalje pripadaju veliki dijelovi sjeveroistočne Sirije, gdje upravljaju poluautonomnom zonom.

Zbog zastoja u pregovorima u utorak su u Alepu izbile borbe u kojima je poginulo najmanje devetoro civila, a više od 140.000 ljudi bilo je prisiljeno na bijeg. U napadima je bombardovana i bolnica puna male djece, a žene i djeca ostali su u suzama i pred neizvjesnom sudbinom.

Američki izaslanik Tom Barak objavio je na platformi X da se sastao s jordanskim ministrom spoljnih poslova Ajmanom al-Safadijem u Amanu kako bi učvrstili primirje i garantovali „mirno povlačenje kurdskih snaga iz Alepa“.