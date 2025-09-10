Karleuša uputila brutalne uvrede na račun Viki Miljković: Poredila je s trabantom sad kaže da je "lik sa perikom"

Pjevačica Jelena Karleuša se oglasila sa snimanja muzičkog takmičenja Pinkove zvezde

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je od nedavno postala članica žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde zajedno sa Desingericom, Bosancem, Zoricom Brunclik i Viki Miljković, godinama unazad je imala turbulentan odnos sa Cecinom kumom.

Viki i Jelena su zajedno bile u žiriju takmičenja Zvezde Granda, u kojem su se nekoliko puta sukobljavale. Na društvenim mrežama je i dalje aktuelna njihova svađa u kojoj je Jelena Viki uporedila sa "trabanton", a čini se da uprkos godinama koje su provele zajedno na istom poslu, odnos nije ništa bolji.

Jelena je sada na društvenoj mreži X podijelila utiske sa drugog dana snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" i osvrnula se na "pojave koje ne može da podnese".

"Snimanje "Pinkovih zvezda" podiglo je puno prašine i ja jedva čekam sve da počne. Mnogi su me pitali o odnosu sa ćelavim likom (lik u patikama) i Viki (lik sa perikom), jer znaju da ne mogu da podnesem takve pojave. Počelo je uznemirujuće, ali prosudićete uskoro sami", napisala je Karleuša.

