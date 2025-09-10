logo
Karleuša uputila brutalne uvrede na račun Viki Miljković: Poredila je s trabantom sad kaže da je "lik sa perikom"

Karleuša uputila brutalne uvrede na račun Viki Miljković: Poredila je s trabantom sad kaže da je "lik sa perikom"

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Jelena Karleuša se oglasila sa snimanja muzičkog takmičenja Pinkove zvezde

Karleuša uputila brutalne uvrede na račun Viki Miljković Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je od nedavno postala članica žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde zajedno sa Desingericom, Bosancem, Zoricom Brunclik i Viki Miljković, godinama unazad je imala turbulentan odnos sa Cecinom kumom.

Viki i Jelena su zajedno bile u žiriju takmičenja Zvezde Granda, u kojem su se nekoliko puta sukobljavale. Na društvenim mrežama je i dalje aktuelna njihova svađa u kojoj je Jelena Viki uporedila sa "trabanton", a čini se da uprkos godinama koje su provele zajedno na istom poslu, odnos nije ništa bolji.

Jelena je sada na društvenoj mreži X podijelila utiske  sa drugog dana snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" i osvrnula se na "pojave koje ne može da podnese".

"Snimanje "Pinkovih zvezda" podiglo je puno prašine i ja jedva čekam sve da počne. Mnogi su me pitali o odnosu sa ćelavim likom (lik u patikama) i Viki (lik sa perikom), jer znaju da ne mogu da podnesem takve pojave. Počelo je uznemirujuće, ali prosudićete uskoro sami", napisala je Karleuša.

 Pogledajte post Jelene Karleuše na društvenoj mreži X:

