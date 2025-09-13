"Ja sam Zdravka otpustio": Jedan potez Kornelija Kovača bio je presudan za Čolinu karijeru

Zdravko Čolić izgradio je solo karijeru nakon što ga je Kornelije Kovač otpustio iz Korni grupe.

Izvor: Youtube / Zdravko Čolić

Čuveni srpski kompozitor i muzičar Kornelije Kovač preminuo je na današnji dan 2022. godine u 81. godini, u Beogradu. Kao uzrok smrti navodila se infekcija izazvana korona virusom. Kornelije Kovač ostavio je neizbrisiv trag u filmskoj, pozorišnoj i televizijskoj muzici, ali i u stvaranju nekih od najvećih pjevačkih hitova na ovim prostorima.

Pogledajte fotografije Kornelija Kovača:

Tokom duge i plodne karijere sarađivao je s brojnim velikim imenima domaće muzičke scene, među kojima je i legendarni Zdravko Čolić.

Kornelije se u jednom intervjuu za Nedeljnik prisetio početka karijere čuvenog pjevača, a malo ko zna da je upravo on najprije dao otkaz Zdravku Čoliću, da bi ga kasnije pretvorio u jednu od najvećih zvijezda.

"Ja sam Zdravka Čolića prvo otpustio iz Korni grupe. Smatrao sam da on, uprkos odličnom glasu, nije pravi pjevač za muziku koju je svirala Korni grupa. Međutim, tada sam mu odmah rekao da je sjajan solo pjevač, ali ne za bend. Zdravko se nije naljutio, iako mu nije bilo prijatno. Vrlo brzo, nakon samo petnaest dana od povratka iz Beograda u Sarajevo, pozvao sam ga i rekao: 'Čola, dođi na razgovor. Počinjemo da radimo pjesme za tebe", ispričao je Kornelije, dodajući da nije ni slutio koliki će uspjeh Zdravko ostvariti.

"Čola je bio mlad momak koji je uspijevao u svemu što je radio. Znao sam da će uspjeti, ali nisam mogao da predvidim koliki će uspjeh imati. Imali smo prijateljski odnos. Napravili smo pošten dogovor, uglavnom usmeni, jer ništa nismo potpisivali. Dogovor je bio da na albumu bude pet mojih pjesama i pet od drugih kompozitora, a ja sam učestvovao i u izboru pjesama. To nikada nije bio problem."

Podsjetimo, Kornelije Kovač bio je srpski kompozitor, pijanista i aranžer. Rođen je u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju, "Pusti trotoari", napisao je već sa samo četrnaest godina, 1956. godine.

Nakon što je svirao u mnogim orkestrima u Bosni i Hercegovini, 1966. godine pridružio se sarajevskom najpopularnijem rok bendu, Indeksima. Sa njima je odradio dvomjesečnu turneju po Rusiji. U septembru 1968. godine preselio se u Beograd, gdje je osnovao Korni grupu, koja je 1974. godine predstavljala Jugoslaviju na Pjesmi Evrovizije.