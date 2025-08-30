Čola iskeširao 350.000 € za ćerke: Una i Lara uživaju u luks nekretnini u elitnom dijelu Beograda

Una i Lara Čolić žive u elitnom dijelu Beograda u stanu koji ime je kupio otac, a pjevač je nedavno govorio o ćerkama i priznao da ih je razmazio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom ima dvije ćerke Unu i Laru kojima se trudi da sve priušti. Zdravko ne štedi novac na nasljednice, a nedavno im je prema pisanju medija, kupio stan za koji je izdvojio 350.000 eura.

"Čuli smo da je Čola kupio ćerkama stan. Lijepo se otvorio, tako i treba. Viđamo ih često i u šoping-centru, ali i u poznatom restoranima koji se nalaze nedaleko od nekretnine", rekao je izvor za domaće medije.

Pogledajte kako izgledaju Čoline nasljednice Lara i Una:

Čola: "I ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu"

Podsetimo, Čola je nedavno govorio o ćerkama i o tome kakav je kao roditelj.

"Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj djeci govorim stalno, znaš... Ja imam dvije ćerke koje su razmažene. Normalno. Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih znaš, ali..." rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

Odmor u Hrvatskoj platio 45.000 eura

Zdravko nedavno nije štedio novac ni za ljetovanje svoje porodice, a želio je i da svom zetu, Uninom 10 godina starijem dečku, obezbijedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvjezdica u kom je noć skoro 400 eura.

Međutim, to nije sve. Njegove nasljednice su navikle na čist luksuz jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno izvojio još 15.000 eura.

Pogledajte Unine slike u kupaćem i sa ovogodišnjeg letovanja:

(Kurir / MONDO)