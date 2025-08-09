Zdravko Čolić u Zvezdama Granda? Produkcija želi da pridobije najveću mušku muzičku zvijezdu

Pored Lepe Brene i Suzane Jovanović, još jedna opcija produkcije je najveća muška muzička zvijezda - Zdravko Čolić, koja bi dala novu dimenziju takmičenju.

Zdravko Čolić je, pored Lepe Brene i Suzane Jovanović, po svemu sudeći još jedna želja za člana žirija u muzičkom šou-programu "Zvezde Granda". Tu namjeru čelni ljudi "Grand produkcije" na sve načine pokušavaju da ostvare.

Neizvesno do početka takmičenja

U prilog tome svedoči izvor blizak produkciji:

"Grand ozbiljno radi na tome da napravi ozbiljan stručni žiri za novu sezonu. Brena i Suzana bi unijele novu energiju u ovaj šou-program, a tek Čola, to i da ne govorim. Njegovi hitovi se od samog početka ovog takmičenja pjevaju u takmičenju i učešće takve zvijezde bi veoma značilo, kako kandidatima, tako i za gledaoce. Čolu bi upoznali iz drugog ugla", priča Kurirov sagovornik.

Velika saradnja na pomolu?

Jedna od želja nekadašnjeg direktora "Granda" Saše Popovića, je bila da u jednoj finalnoj emisiju Čola bude specijalni gost.

"Sale je želio da Čola da svoj sud o kandidatima u finalu ovog takmičenja. Nažalost, to se nije ostvarilo, ali ako se sve kockice poklope, možda i dođe do saradnje između "Granda" i Čole. Njegove pjesme su uglavnom pjevali kandidati i pobjeđivali u finalu. Zdravko sve zna i drago mu je što ga produkcija želi, ali čeka se odgovor zvijezde", završava izvor za Kurir.

