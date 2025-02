"Nenad je drogiran pokušao da me siluje, bacio na pod": Stravična ispovijest Gastozove bivše o jezivom nasilju

Nađa je otkrila mračne strane njihovog odnosa, govoreći o Nenadovim navikama i njegovom ponašanju prema njoj.

Izvor: YouTube/VOSTCAST/screenshot

Jedna od glavnih tema u rijalitiju "Elita“ postala je navodna trudnoća Nađe Rakić, bivše djevojke Nenada Marinkovića Gastoza. O ovoj priči spekuliše se već neko vrijeme, a sada je Nađa odlučila da javno progovori i otkrije pravu istinu.

Kako se priča, Gastoz i Nađa su još prije njegovog ulaska u rijaliti radili na tome da dobiju dijete, međutim, kada je u „Eliti“ upitan o njenoj trudnoći, Nenad je djelovao potpuno zbunjeno i nije znao kako da reaguje. Ova situacija natjerala je Nađu da se konačno oglasi i razjasni cijelu priču.

U emotivnom obraćanju, Nađa je potvrdila da je zaista bila trudna, ali da je morala da prekine trudnoću.

"Istina je, bila sam trudna i prekinula sam trudnoću. Rekla sam da neću plakati, ali ne mogu da se suzdržim", izjavila je Nađa, nakon čega je briznula u plač.

Bivša Gastozova djevojka potom je otkrila detalje vezane za trudnoću i odnos sa Nenadom u tom periodu.

"Uvijek me je pitao da li ću mu roditi sina, govorila sam da hoću i zaista sam željela. Onda sam ostala trudna, poslala sam mu poruku i dobila odgovor ‘ruku na srce, to nije moguće’. Nakon što sam ga obavijestila o trudnoći, on je nestao. Nije mi se javljao puna dva mjeseca. Ostala sam sama sa sobom", ispričala je Nađa.

"Ostala mi je samo jedna opcija i to sam uradila. Prekinula sam trudnoću. Taj potez je narušio moje cjelokupno zdravlje. Moje fizičko stanje tada je bilo vrlo ugroženo, a o psihičkom ne mogu ni da pričam. Bilo mi je strašno bolno", rekla je kroz suze.

Pored priče o trudnoći, Nađa je otkrila i mračne strane njihovog odnosa, govoreći o Nenadovim navikama i njegovom ponašanju prema njoj.

"Čovjek je alkoholičar, a pored toga se i drogira. Ozbiljno se drogira. U takvim stanjima je nemali broj puta bio nasilan prema meni", tvrdi Nađa i dodaje:

"Dešavalo se i da me je prisiljavao da imamo odnose. Pokušao je da me siluje, a sledećeg dana se pravio kao da se ništa nije desilo. Hvatao me je za vrat i bacao na pod. Imala sam utisak da nije svjestan onoga što radi", ispričala je potresne detalje.

Nađa je priznala da joj je trebalo mnogo vremena da se oporavi od svega što je prošla sa Nenadom.

"I dalje mi je teško zbog svega kroz šta sam prošla sa njim. Trebalo mi je mnogo vremena da se samo fizički oporavim od svega što sam doživjela. Psihički mir i dalje nisam postigla u potpunosti", zaključila je kroz suze.

Izvor: Hype/ Mondo