Ovako Anđela i Gastoz "krckaju" 150.000 €: Bazen, vatromet i litre alkohola, isplivao snimak iz ludog provoda

Autor Marina Cvetković
Pobjednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz i drugoplasirana u finalu, njegova djevojka Anđela Đuričić, bili su sinoć na jednoj proslavi rođendana u srpskoj prijestonici.

Ovako Anđela i Gastoz "krckaju" 150.000 € Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc/gasttozz

Gastoz i Anđela Đuričić vrijeme nakon rijalitija provode na relaciji Beograd-Crna Gora, a sudeći po objavama na mrežama oni se ne odvajaju, te ljubav cvjeta!

Par je bio sada bio na jednom rođendanu, a Gastoz je sve vrijeme snimao Anđelu i ostale goste kako đuskaju i nazdravljaju alkoholom, dok ona nije skidala osmijeh sa lica, a pao je i poljubac, te je djelovalo da i te kako uživa u atmosferi.

Anđela je podijelila par Instagram storija sa lica mjesta, na kojima smo vidjeli pirotehniku i prelijep bazen.

Pjevačica i bivša zadrugarka, Sara Reljić, zabavljala je prisutne, koji su se ludo provodili do kasno u noć, a Gastoza i Anđelu je posebno pogodilo kada je zapjevala pesmu "Maskarada" te se zagrili sa prijateljem.

Pogledajte kadrove:

