"Kad se ucirkam koči mi se noga": Gastoz mora na hitnu operaciju kičme, otkrio šta su mu ljekari rekli

Nenad Marinković Gastoz otkrio je juče da 99 posto mora na operaciju.

Pobjednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz, gostovao je u emisiji "Narod pita" i tom prilikom govorio o operaciji koja ga čeka u budućnosti.

"Išao sam na konsultacije, 99% ću morati da idem pod nož. Imam uklještenje kičmene moždine i to mi pravi dizbalans u cijeloj lijevoj strani mog tijela i kad se ucirkam koči mi se noga. Neki pršljanovi kao da su se olindrali, ali postoji metoda da se vještački uradi diskus i za 7 do 10 dana sam na nogama. Eto sve sam vam rekao, nemam problem sa nogom i mogu da mrdam vrat", rekao je Gastoz u emisiji.



Već bio u bolnici zbog istog problema

Pobjednik Elite nakon učešća u rijalitiju završio je u bolnici iz koje se i oglasio.

Gastoz je morao da snimi kičmu na magnetnoj rezonanci, a u svom stilu se požalio javno na problem sa kojim se suočio. Marinković je javno okačio cd, snimak sa magnetne rezonance i požalio se da nema načina da ga pogleda.

"Nemam gdje da stavim CD da vidim magnet kičme! Oba lap-topa nemaju CD port", napisao je Nenad.

