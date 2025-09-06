logo
"Kad se ucirkam koči mi se noga": Gastoz mora na hitnu operaciju kičme, otkrio šta su mu ljekari rekli

Autor Dragana Tomašević
Nenad Marinković Gastoz otkrio je juče da 99 posto mora na operaciju.

Gastoz mora na hitnu operaciju kičme Izvor: Instagram/gasttozz.official

Pobjednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz, gostovao je u emisiji "Narod pita" i tom prilikom govorio o operaciji koja ga čeka u budućnosti.

"Išao sam na konsultacije, 99% ću morati da idem pod nož. Imam uklještenje kičmene moždine i to mi pravi dizbalans u cijeloj lijevoj strani mog tijela i kad se ucirkam koči mi se noga. Neki pršljanovi kao da su se olindrali, ali postoji metoda da se vještački uradi diskus i za 7 do 10 dana sam na nogama. Eto sve sam vam rekao, nemam problem sa nogom i mogu da mrdam vrat", rekao je Gastoz u emisiji.


Već bio u bolnici zbog istog problema

Pobjednik Elite nakon učešća u rijalitiju završio je u bolnici iz koje se i oglasio.

Gastoz je morao da snimi kičmu na magnetnoj rezonanci, a u svom stilu se požalio javno na problem sa kojim se suočio. Marinković je javno okačio cd, snimak sa magnetne rezonance i požalio se da nema načina da ga pogleda.

"Nemam gdje da stavim CD da vidim magnet kičme! Oba lap-topa nemaju CD port", napisao je Nenad.

 (Kurir, MONDO)

