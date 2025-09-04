"Gastoz će biti idealan otac": Anđela Đuričić otvoreno govorila o trudnoći

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić uživaju u ljubavi i ne kriju da se nadaju prinovi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Anđela Đuričić otvoreno je govorila o trudnoći i otkrila da vjeruje kako će njen partner, Nenad Marinković Gastoz, pobjednik "Elite 8", biti divan otac. Podsjetimo, Anđela je osvojila drugo mjesto u rijalitiju "Zadruga 8 – Elita", gdje je i započela vezu sa popularnim reperom Gastozom.

Pogledajte fotografije Anđele i Gastoza:

U emisiji "Narod pita", Anđela je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila da zajedno priželjkuju prinovu.

"Anđela, da li si planirala trudnoću?", upitala je voditeljka.

"Koliko ja priželjkujem to jednog dana, isto tako i Gastoz. Sada ne žurimo, znamo da kada bude bilo i njegovo i moje vrijeme, to će biti to. E, sad, da li će to vrijeme biti u isto vrijeme da se poklopimo, vidjećemo", kazala je Anđela.

"Da li vidiš Gastoza kao oca svoje djece?", upitala je voditeljka.

"Vidim ga kao idealnog oca", kazala je Anđela.

Gastoz upoznao Anđeline roditelje

Podsjetimo Anđela Đuričić otkrila je gostujući u emisiji da je upoznala oca Nenada Marinkovića Gastoza, ali i da je on takođe upoznao njenu porodicu.

Crnogorka je istakla da je sve proteklo u najbolje redu i da je na kraju dana ocu i majci bitna njena sreća.

"U Crnoj Gori nam je bilo prelijepo. Odmah su kliknuli, lijepo su se upoznali. Sve je proteklo lijepo kako i treba da bude. Zamjerke nemaju. Njima je najbitnije da sam ja srećna. Uvjek mi je na kraju dana bio prijatelj, njegove kvalitete su prepoznali. Bili smo i kod njegovog tate. Bilo je super. Veliki pozdrav za njega. Samo nije stavio crveni tepih jer nije znao da dolazimo. Iznenadili smo ga", rekla je Anđela.