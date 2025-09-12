Pogledajte u kakvom luksuzu živi bivši Aleksandre Prijović: Folker ima bazen na krovu i pogled na cijeli Beograd

Žena Ljube Perućice pokazala je kadrove iz doma koji su mnoge ostavili bez teksta.

Pjevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus žive u pravom luksuzu, a njihov dom pruža nevjerovatan pogled na cijeli Beograd.

Na svom Instagram profilu, Katarina je podijelila video snimak koji je privukao veliku pažnju. Na snimku se vidi bazen koji se nalazi na krovu njihove kuće, a ona je zabilježila trenutke uživanja u romantičnoj atmosferi tokom noći.

"Kuća", napisala je Katarina uz objavu, jasno potvrdivši da njihov porodični dom posjeduje bazen.

"Ništa više od Boga ne tražim"

Podsjetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vrijeme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

"Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svi troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovjek. Ne postoje riječi koje mogu da objasne trenutak kada ti na svijet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam nevjerovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim", rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

"Ime smo odredili prvog dana. Za djevojčicu smo oduvjek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo", poručio je pjevač tada za domaće medije.