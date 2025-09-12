Pjevačica Aleksandra Prijović je jedna od najpopularnijih pjevačica na ex-Yu prostorima o čemu svedoči njena rasprodata turneja prošle godine, a na početku karijere smo imali prilike da je gledamo i u rijalitiju Parovi
Prije nekoliko godina smo na Hepi televiziji bili u prilici da gledamo rijaliti Parovi, koji je iznedrio "zvezde" poput Mace Diskrecije i Mimi Oro, i u kojem su program i emisije vodile voditeljke Bojana Ristivojević i Jovana Jeremić.
Tokom godina emitovanja smo bili u prilici da gledamo ljubavne drame i okršaje pred kamerama, ali i čujemo pjevače i pjevačice dok dolaze na vikend žurke da zabavljaju učesnike.
Aleksandra Prijović bila u Parovima: Isplivao stari snimak, Maca Diskrecija joj otela mikrofon
Među njima je jednom prilikom bila i sada jedna od najpopularnijih pjevačica Aleksandra Prijović, a snimak koji je osvanuo na mrežama je u najmanju ruku - urnebesan.
Razlog za to je činjenica da je Aleksandra, iako na početku karijere, pokušala profesionalno da radi svoj posao, ali ju je u tome ometala Maca Diskrecija, koja se uvijala oko nje, potom tverkovala ispred benda i uzela joj mikrofon, i prema komentarima na mreži X, "bila veća zvezda od Prije".
Pogledajte:
fun fact : ovde je maca diskrecija bila veca zvezda od aleksandre prijovicpic.twitter.com/Fa86DImmbc— estradanaler (@estrada_na_ler)September 11, 2025