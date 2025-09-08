logo
Aleksandra Prijović napustila porodilište: Izlazak obavljen u najvećoj tajnosti, malu Ariju dočekala cijela porodica

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Aleksandra Prijović juče je napustila porodilište

Aleksandra Prijović napustila porodilište: Izlazak obavljen u najvećoj tajnosti, malu Ariju dočekala Izvor: Kurir/Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Pjevačica Aleksandra Prijović u tajnosti je juče napustila porodilište sa ćerkom Arijom kako bi sačuvala privatnost, pišu domaći mediji.

Dok su mama i beba bile u bolnici, porodica se kod kuće pripremala za ovaj važan dan. 

 Na okupu su bili Aleksandrina mama Borka i Filipova majka Zorica, a tokom vikenda su im se pridružili i Lepa Brena i Filipov otac Boba Živojinović, kako bi dočekali snajku i unuku.

Aleksandra i Filip proveli su nekoliko sati sa malom Arijom, primili poklone, a Brena je odabrala i najlepši buket cvijeća koji je unela u dom Prijović-Živojinović.

Pjevačica se porodila prošle srede, 3. septembra, i sada uživa u najvažnijoj životnoj ulozi. Tokom trudnoće bila je vrijedna i često je boravila u studiju, pa se očekuje da će se za nekoliko mjeseci vratiti na muzičku scenu.

Porodica Živojinović je istog dana proslavila dolazak Arije na svijet. Na slavlje su bili pozvani prijatelji, kao i pjevači sa estrade, a zapjevala je i Lepa Brena. Ponosni deda Boba nije krio sreću povodom proširenja porodice.

(Telegraf, MONDO)

