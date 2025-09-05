Počinju radovi u vili od 500.000 evra, a stiže mala Arija: Evo šta Živojinovići sređuju pred dolazak mezimice

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović nastavljaju da uređuju svoju luksuznu vilu.

Muzička zvezda Aleksandra Prijović porodila se pre dva dana, 3. septembra, a u njenoj vili na Bežanijskoj kosi počinju radovi sada. Nakon što su prethodnih meseci renovirali vilu, radovi i dalje nisu gotovi. Prija i Filip nastavljaju sa uređenjem, a kako saznaju domaći mediji, oni sada uređuju dvorište.

"Oni posle unutrašnjosti, sada sređuju dvorište. Odradiće posebno osvetljenje u dvorištu. Ne znam kako će sad to izgledati da radovi traju dok je beba u kući", rekao je izvor.

"I u to će uložiti ozbiljan novac, Prija ne žali kada su takve stvari u pitanju", dodao je sagovornik.

Inače, Prijovićka i Filip su pred porođaj potpuno renovirali vilu u šta su uložili orgroman novac.

Proteklih nekoliko meseci sa mužem je vodila računa da sve bude spremno za dolazak ćerke i kako se navodi, mali Aleksandar je učestvovao i sa roditeljima je birao igračke za sestru.

Evo kako su uredili sobu za malu Ariju

Soba koja se renovirala za dolazak devojčice puna je plišanih medvedića i zvečki.

Ovako je Aleksandra Prijović izgledala u trudnoći:

"Aleksandra i Filip su ranije angažovali dizajnera enterijera kako bi opremili sobu za ćerku, pa su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici, pa su zidovi tako i ukrašeni, ali i krevetac u beloj boji, te detalji koji su oplemenili prostor da bude savremen i lepo uređen", rekao je izvor i dodao:

"Aleksandar je dobio svoji sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Pošto obožava sport, tu su i lopte za igranje, a ono što je posebno interesantno jeste da je Aleksandar od mame i tate tražio da idu do prodavnice dečijih igrački, kako bi on birao plišane medvediće i ostale stvarčice za sestru. Oni su bili oduševljeni tom idejom, pa su mu ispunili želju", rekao je izvor paru Živojinovića za Blic.

Kupili je za 500.000 evra

Živojinovići su kupili kuću pre venčanja za oko pola miliona evra, neposredno pred prvi Aleksandrin porođaj, pa su svoju oazu naknadno renovirali. Kada je u pitanju unutrašnjost doma, vodili su računa o najsitnijim detaljima, te je iznutra sve u nežnim tonovima, a vila ima čak četiri spavaće sobe.

"Filip i Prija su odlučili da podignu kredit za luksuznu vilu, koja košta oko pola miliona evra. Želeli su da se skuće blizu njegove porodice, pa će im susedi biti upravo Brena i Boba", pričao je izvor tada i dodao da je Živojinovićima bila bitna i lokacija novog doma.

