Ovdje je stanovao Bogdan Bogdanović u Americi: Sve puca od luksuza, a evo sa kim je živio

Košarkaš Bogdan Bogdanović pokazao je djelove svog doma na Instagramu.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović već osam godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo je boravio u Sakrementu, da bi čak pet godina proveo u Atlanti, gdje je igrao za tamošnji NBA klub. Košarkaš je u februaru ove godine prešao da igra u Los Anđeles Kliperse.

Bogdanović dok je živio u Sakrementu i Atlanti redovno se oglašavao na Instagramu, a pratioci su mogli da primijete da živi u i te kako luksuznim stanovima.

Veliki dnevni boravak opremio je baš po svojom mjeri i želji, preovladavaju svijetle nijanse sa primesama sive, a tu i najsavremenija tehnika kao i pažljivo odabran namještaj. Pored prirodnog svijetla koje dopire sa ogromnih prozora tu je i najmodernije osvetljenje koje na najbolji mogući način upotpunjuje čitav ambijent, a vidne su i visoke police koje je košarkaš oplemenio brojnim detaljima i figuricama.

Sestra mu je najveća podrška

Budući da košarkašu najveću podršku u Americi pruža sestra Bojana koja mu je, kako kaže, pomagala oko svih poteškoća kada se tek doselio, sigurno je i ona bila saučesnik u uređivanju njihovog zajedničkog doma.

"Kad sam odlazio za Ameriku, dogovorili smo se da sa mnom krene i Bojana, kako bi mi olakšala adaptaciju. Jeste da je košarka timski sport, ali zahtijeva jedan samotnjački život, a ta prva godina je najteža, prvenstveno zbog kulturološkog šoka koji doživite. Bojana mi je pomogla da se organizujem, snađem, posvetila mi se u potpunosti, ali je sebi odmogla. Zaključili smo da je za nju najbolje da upiše fakultet tamo i posveti se sebi", započeo je.

"Trenutno studira na Akademiji za biznis i menadžment (MBA) i to joj izuzetno prija. Sad ima samo svoje obaveze, svoje vrijeme. Mnogo mi pomaže oko košarkaškog kampa za djecu, ona je u organizaciji, i uspjeli smo da ga realizujemo i ove godine. Nismo htjeli da prekidamo tradiciju pa smo ga održali onlajn", ispričao je Bogdanović u jednom intervjuu za domaće medije.

