Kapitenske reči Bogdana Bogdanovića koje će motivisati reprezentativce Srbije.

Izvor: MN Press

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović poslao je poruku naciji i saigračima nakon što je odlučeno da zbog povrede neće moći da nastavi takmičenje na Eurobasketu. Lider "orlova" vjeruje da možemo do dugo čekanog zlata.

"Srećno, momci! Vidimo se u finalu", napisao je Bogdanović na Instagramu.

Sjajni šuter se povredio tokom utakmice sa Portugalcima kada se uhvatio za zadnju ložu i odmah je bilo jasno da nije u pitanju bezazlena povreda. Nadali smo se do danas da će Bogdanović koji je sinonim za borbu i istrajnost uspijeti da se vrati makar za završnicu Eurobasketa, ali stigle su najgore moguće vijesti.

"Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja. Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što prije oporavio", navedeno je u saopštenju KSS-a.

Srpski as će se uputit u Ameriku gdje će početi proces oporavka i prognoze su da će biti van parketa četiri do šest nedelja. Njegov zamjenik biće iskusni Stefan Jović koji će "posljednji ples" u nacionalnom dresu otplesati kao kapiten reprezentacije.