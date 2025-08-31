logo
"‘Bogdane, slušaj me!’: Pjevačica ima rešenje za povredu kapitena, postala hit na internetu

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Ana Sević podijelila je recept za oporavak kapitena Srbije, Bogdana Bogdanovića. Ana Sević ima rešenje za povredu Bogdana Bogdanovića

"‘Bogdane, slušaj me!’: Pjevačica ima rešenje za povredu kapitena, postala hit na internetu Izvor: MN Press

Kapiten reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, završio je svoje učešće na Evropskom prvenstu, pošto je doživio povredu zadnje lože. Ova vijest je rastužila cijelu naciju, a Srbi trenutno smišlaljaju kako da pomognu svom miljeniku. Tim povodom se oglasila i pjevačica Ana Sević.

"Bogdane, slušaj me - Grčka krema, kupus i Brufen od 600", napisala je jedna korisnica Tvitera, što je Ana odmah pijodelila.

Izvor: Instagram/anasevicofficial

Košarkaški savez Srbije potvrdio je da se Bogdan Bogdanović neće više vraćati na parket, navijači su tužni i razočarani, ali i zahvalni na svemu što je do sada pružio.

Pogledajte fotografije Ane Sević:

Bogdan ima novu djevojku?

Bogdan svoju privatnost već godinama čuva, te se ne zna sa sigurnošću sa kojim sve poznatim djevojkama i bio košarkaš, ali i sa kim je trenutno. Dugo se spekulisalo da nema nikoga, budući da je sa djevojkom sa kojom se pojavio prošle godine na proslavi Olimpijaca raskinuo.

Međutim, sada su isplivale fotografije na društvenoj mreži Iks, na koji je uslikan Bogdanović prilikom izlaska sa aerodroma u Beogradu, nastale u julu.

