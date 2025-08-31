Bogdan Bogdanović neće moći da pomogne Srbiji, a kapitensku traku preuzima Stefan Jović. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Bogdan Bogdanović je završio Eurobasket i moraće da ide u Ameriku na terapije. Nažalost, neće moći da pomogne reprezentaciji Srbije u nastavku takmičenja. Težak udarac za cijelu ekipu, moraće da pokažu od čega su satkani u nastavku takmičenja i neki drugi igrači preuzeće odgovornost. Ko će biti kapiten u odsustvu košarkaša Los Anđeles Klipersa?

To je jedno od pitanja koje se postavlja posle loših vijesti koje su stigle i najlogičniji odgovor je - Stefan Jović (34). Najiskusniji član tima, ujedno i Bogdanov kum. Nosio je traku i tokom kvalifikacionih mečeva, a imao je kapitensku ulogu i u pobijedi protiv Letonije.

Jović je dugo u reprezentaciji, prošao je kroz dosta toga i njegove liderske sposobnosti se ne dovode u pitanje. Dobro zna šta je potrebno da radi i kakvu ulogu će imati. Ubrzo je stigla i potvrda od strane KSS da će Stefan da bude novi kapiten nacionalnog tima u nastavku takmičenja.

Šta je Jović pričao o tome?

Šta je Jović pričao o tome?

Stefanu Joviću ne bi bio prvi put da kao kapiten predvodi reprezentaciju Srbije. Tako je bilo i tokom kvalifikacija za Eurobasket kada ga je selektor obavestio o svemu tome. Priznao je i tada da mu to znači.

"Došao je na mene red, kao najstariji. Ništa se značajno neće promijeniti. Drago mi je, velika čast i privilegija da sam prvi put kapiten reprezentacije, rekao je Stefan u novembru prošle godine.

Kako su Stefan i Bogdan postali kumovi?

Bogdanović i Jović postali su kumovi još u junu prošle godine. Tada je Stefan krstio djecu, a kum mu je bio upravo Bogdan. Njihove zajedničke slike pojavile su se tada na društvenim mrežama i ubrzo je sve otkriveno.

"Bog na nebu, kum na zemlji", napisao je tada Jović uz fotografiju iz crkve. Posle toga je uslijedilo slavlje, muzika, žurka, a pored trubača i muzike okupljene je zabavljao poznati pjevač Stevan Anđelković.