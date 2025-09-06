logo
Stao u prvi red i dao ruže Dragani Mirković: Kristijan Golubović uhvaćen s drugom ženom na koncertu folk legende

Stao u prvi red i dao ruže Dragani Mirković: Kristijan Golubović uhvaćen s drugom ženom na koncertu folk legende

Autor Dragana Tomašević
0

Kristijan Golubović na koncertu Dragane Mirković

Stao u prvi red i dao ruže Dragani Mirković Izvor: MONDO screenshot

Beograd je sinoć bio domaćin drugog dana muzičkog festivala Youth Fest na Kalemegdanu, gdje je Dragana Mirković nastupala kao zvijezda večeri.

I dok svi uživali u hitovima velike zvijezde budnom oku paparaca nije promakla i druga medijska ličnost koja je u centru skandala već danima. Kristijan Golubović je prisustvovao koncertu i to u prvom redu.

Tokom nastupa u jednom trenutku poklonio je ružu Dragani Mirković.

"Ja sam pre 37 godina dao Dragani ružu na jednom mjestu i sad sam joj opet dao, poljubio sam joj i ruku, a bio sam sa djevojkom iz Novog Sada u ćošku, nije Kristina, ova je nastavnik boksa i mnogo je dobra djevojka", rekao je Kristijan kratko i jasno.

(Kurir, MONDO)

