Petnaestogodišnjak je izveden pred sud zbog ubistva devetogodišnje djevojčice Velikoj Britaniji. Dijete je preminulo od ubodne rane nožem u porodičnom domu.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Petnaestogodišnjak se pojavio pred sudom pod optužbom za ubistvo devetogodišnje Arije Torp u gradu Veston-super-Mer u Velikoj Britaniji. Djevojčica je preminula preksinoć od posljedica jedne ubodne rane nožem u svom domu, potvrdila je policija Avona i Samerseta, piše Sky News.

Hitne službe pozvane su prije tri dana oko 18 časova na adresu u ulici Lajm Klos, ali djevojčici, nažalost, nije bilo spasa i proglašena je mrtvom na licu mjesta. Maloljetnik (15), čiji identitet zbog uzrasta nije objavljen, danas se pojavio pred Prekršajnim sudom u Bristolu.

Tokom kratkog saslušanja potvrdio je samo svoje ime, adresu i datum rođenja. Određen mu je pritvor u ustanovi za maloljetnike do narednog saslušanja pred Kraljevskim sudom u Bristolu, koje je zakazano za prekosjutra. Detalji slučaja za sada nisu poznati.

Policija: Porodica prima podršku

Na mjestu Arijine smrti i dalje je postavljen policijski kordon, a forenzičari nastavljaju uviđaj. Mještani ispred kordona ostavljaju cvijeće i poruke u znak sjećanja na preminulu djevojčicu.

Nadzornica Džen Aplford iz policije Avona i Samerseta izjavila je da je lokalna zajednica duboko potresena i da porodica stradale djevojčice dobija svu potrebnu podršku.

"Nemoguće je adekvatno opisati koliko su posljednja 36 sata bila traumatična za njih i ponavljamo njihov zahtjev za privatnošću", rekla je Aplford, dodajući da policija sarađuje sa lokalnim školama i drugim ustanovama kako bi se obezbijedila podrška svima pogođenima ovom tragedijom.